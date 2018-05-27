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Сверхчувствительные волокна могут стать нервами роботов
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Сверхчувствительные волокна могут стать нервами роботов 

Hi-News.ru 1 час назад
Фото: hi-news.ru
Конечно, некоторые роботы бегают быстрее людей и могут дольше держаться под водой, не нуждаясь в дыхании. Но у них нет наших органов чувств и осязать они не умеют. По крайней мере, не умели до этого момента. Инженеры из EPFL в Швейцарии недавно опубликовали работу в Advance Materials, в которой рассказали о новых ультратонких и гибких проводках, оснащенных электродами. Они вполне могут лечь в основу нервной системы будущего у роботов.
Встроенные проводники означают, что пластик сможет отправлять электронные сигналы в ответ на прикосновение. Это отчасти напоминает человеческий нерв — и команда это прекрасно понимает, поэтому все десять инженеров под руководством Фабьена Сорина считают свое устройство идеальным кандидатом на роботизированные нервы.
Сам «нерв» по своей сути представляет тонкий оптоволоконный кабель, полный электродов. Чтобы его создать, нужно взять плотный пластмассовый блок, разогреть его и вытянуть из него крошечные гибкие провода. Большинство техник вытягивания вроде этой полагаются на пластик, который накрепко застывает, поэтому ученые взяли другой материал, который сохраняет эластичность. Перед вытягиванием инженеры разместили электроды именно там, где они были нужны. По мере удлинения пластика, волокна обволакивали проводники.
Конечный продукт был похож на тонкую резинку для эластичного браслета. Тонкий, почти прозрачный и невероятно эластичный роботизированный нерв. Из-за гибкости и мягкости, он сможет работать в изгибах суставов роботов. Инженеры также могут создавать одновременно несколько слоев электродов, поэтому разное давление будет вызывать разные реакции, объясняет Сорин.
По большей части попытки сделать роботов способными осязать были весьма громоздкие или полагались на большие резервуары с жидкостью. Провода EPFL решают этот вопрос проще и изящнее. Кроме того, если роботы когда-нибудь и приблизятся к тактильности своих коллег из мяса и крови, им понадобится больше, чем просто чувствительные пальцы.
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