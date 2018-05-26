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Умер четвёртый первопроходец Луны
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Умер четвёртый первопроходец Луны
News.ru
1 час назад
Комментарии
Ушёл из жизни американский астронавт
Алан Бин
, известный как один из первых людей, побывавших на Луне.
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