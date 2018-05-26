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Ученые: Пернатые динозавры страдали от перхоти
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Ученые: Пернатые динозавры страдали от перхоти 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Под микроскопом чешуйки кожи древних ящеров очень похожи на те, что сбрасывают, обновляя кожный покров, современные птицы.
Ирландские палеонтологи выяснили, что древнейшие пернатые обитатели Земли страдали от перхоти.
Удивительное открытие было сделано после обнаружения скелета микрораптора на территории Китая. Размер пернатого ящера не превышал размеров ворона, однако имел четыре крыла, расположенные на каждой лапе.
В ходе исследований на его костях были найдены микроскопические частички окаменелой кожи. Это указывает на то, что динозавры не сбрасывали кожу как современные рептилии. По данным ученых, она отмирала не полностью, и могла распадаться на мелкие хлопья, например, как у человека.
Палеонтолог Мария Макнамара, входящая в группу ученых изучавших останки микрораптора, отметила, что ранее подобные скелеты не попадались исследователям, поэтому и четких доказательств о том, что динозавры меняли шкуру, не было.
Последняя находка указывает на то, что пернатые динозавры имели схожее с современными птицами строение кожи, передает Nature Communications.
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