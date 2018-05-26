NASA планирует начать работу лунной миссии. Кто станет первым в освоении спутника Земли?

Уже в следующем году агентство NASA планирует начать реализацию программы по строительству лунной базы. Для этого специалисты отправят на Луну технику и необходимые материалы. Планируется, что данное действие станет первым шагом к освоению спутника Земли. Залежи льда на его поверхности пригодны для использования в качестве ракетного топлива, таким образом Луну в определенный момент превратят в промежуточный пункт, который позволит осваивать просторы космоса.

«Мы продолжительное время обсуждали научные достижения, которые легли бы в основу проекта Resource Prospector, и пришли к выводу, что наш уровень технологического развития уже допускает возможность таких программ», — заявил Дэнис Эндрусик, глава подразделения Научных миссий. «Мы направим на Луну инструменты, при помощи которых соберем больше сведений о различных районах ее поверхности для дальнейших проектов.»

На Луну отправят Нейтронный Спектрометр (NSS), который изучит содержание водорода в лунном грунте, ледяной бур и Систему анализа и извлечения жидкостей (WAVE) для получения образцов влаги под поверхностью Луны. С их помощью специалисты смогут исследовать шансы использования льда в качестве ракетного топлива. «Если получится создать такое топливо, позже Луна превратится в своего рода заправочную станцию. Но для реализации проекта нам нужно найти коммерческих партнеров», — отмечал Эндрусик еще в апреле текущего года.

«360» решил узнать, есть ли вероятность, что ученые добьются желаемого, а также, каковы шансы на успех у российской лунной миссии. Для этого первым делом мы связались с директором Института космических исследований РАН , академиком Львом Матвеевичем Зеленым

Источник фото: NASA

Он признался, что еще не слышал о конкретных планах NASA, но рассказал, что над аналогичной программой работают и в России . «Мы тоже занимаемся Луной и думаем об исследовании тех ее областей, где есть водяной лед.» Наличие на поверхности спутника солнечного света должно упростить задачу. «Поскольку там есть солнечное излучение, значит есть и электричество.» Зеленый объяснил принцип, используемый при создании топлива для ракет: «Воду можно раскладывать на кислород и водород. Когда они соединяются вместе, получается топливо.»

В то же время ученый подчеркнул, что в данный момент рано говорить со стопроцентной уверенностью о том, что данный проект ждет успех. «У нас нет прямых измерений, но мы обладаем указаниями, что в отдельных районах Луны есть лед. Это интересная идея. Такое топливо можно будет использовать как для дальних полетов, так и для полетов к Земле. Но пока это все является домыслами.»

Что касается примерных сроков, когда специалисты приблизятся к изучению лунных ресурсов, Зеленый указал на 2030-е годы: «В ближайшем будущем это все неосуществимо. Скорее ближе к тридцатым годам, когда мы планируем отправить пилотируемые объекты. Пока что мы готовимся к этому в институте.»

Для выполнения поставленной задачи специалисты продолжают трудиться над космическими аппаратами Луна-25, Луна-26 и Луна-27. «С их помощью нам удастся, что называется, пощупать лунную поверхность. Уже после этого станет возможным говорить о каких-то будущих применениях Луны.»

Источник фото: NASA

Вторым, с кем наш корреспондент обсудил перспективы освоения Луны, стал главный редактор телеканала «Культура» Александр Петрович Галкин , который является научным обозревателем космической темы. Ведущий телепрограммы вспомнил существующие программы по лунной миссии. «У нас уже была такая программа, называлась она „Глиттер“. Был корабль для доставки элемента Гелий-3.» Изотоп гелия планировалось использовать на Земле для выработки электричества, ради чего он должен был доставляться на планету при помощи транспорта. «Нам достаточно было буквально ста килограммов вещества, чтобы покрыть годовую потребность России в электрической энергии. Единственная проблема в том, что термоядерный реактор до сих пор не создан.»

Галкин признался, что сам видел макет этого корабля и ему довелось посидеть в его кабине. Шестиместный аппарат, похожий на микроавтобус позволял переправлять ресурс на планету. Однако, у ученых вызывало беспокойство влияние работы реактора на экологию. «Когда космонавт Георгий Гречка был еще жив, я задал ему вопрос, что он думает по поводу проекта, и тогда он ответил: 'Представьте, что все, что мы сжигаем на Земле: уголь, нефть, газ и другие ресурсы, ведут к перегреву атмосферы и парниковому эффекту. А теперь подумайте, что произойдет с планетой, если мы привезем сюда такое колоссальное количество энергии извне'.»

Галкин, как и Зеленый, высказал сомнение, что реактор гелия-3, как и освоение Луны начнется уже в следующем году. «Это не начнется еще в ближайшее десятилетие. Пока что технические возможности для доставки материалов на Луну очень малы.»

«Если найти некий способ передачи энергии с Луны на Землю, чтобы не перегревать планету, тогда получится решить проблему с экологией. Для этого есть такая идея: лазерный луч, который будет бить оттуда. Но это технология, которую удастся воплотить скорее под конец 21 века. Пока что подобные разговоры — не более, чем пиар-акция.»

Источник фото: NASA

В текущий момент задачей многих ученых является поиск средств для затратных исследований. Для этого они стараются привлечь внимание общественности, заинтересовать правительства, чтобы те выделяли гранты. Галкин вспомнил о первых шагах, коснувшихся программы, американского шаттла. «К моменту, когда первый аппарат был готов, ученым стало ясно, что это неперспективная система и она не будет востребована. Тем не менее правительство выдало денег и этих шаттлов было сделано не пойми сколько — по-моему около девяти штук.»

По расчетам исследователей, работавших над программой, один килограмм груза, доставляемого в космос, обходился правительству примерно в тысячу долларов. «Это баснословно дешево. Но для этого надо выводить еженедельно корабль на орбиту, который способен нести порядка 30 тонн груза.» В то время необходимости в этом не было, поэтому программу закрыли. «Мы конечно вцепились тоже, у нас же политики любят в догонялки играть. Но вовремя поняли, что это бесперспективно.»

«Я думаю, что и нынешняя ситуация — это, в первую очередь, пиар», — заметил собеседник. И все же, несмотря на скептицизм, эксперт добавил, что освоение Луны обсуждается уже довольно продолжительное время. «У нас был макет лунной станции еще в восьмидесятые годы. Этим занимался конструктор, который работал над сооружением стартовой площадки на Байконуре .» Макет станции занимал площадь размером с бильярдный стол. «Станцию на Луне построить можно, но сейчас романтизм в изучении космоса ушел, все считают деньги: насколько это рационально.»

Представитель телеканала вспомнил как недавно в Роскосмосе прошло совещание, где обсуждались возможности монетизировать космические достижения России. «Ну, позапускали мы туристов, позапускали иностранные спутники. Но сейчас мы отстаем в этом. Велика ли маржа — таких сведений у меня нет. С туристов брали, по-моему, по 30 миллионов долларов. Насколько это было выгодно — не знаю. Всего полететь решили человек пять, после чего все прекратилось.»

Источник фото: Роскосмос

Возвращаясь к теме добычи ресурсов, Галкин отметил, что Гелий-3 является основным веществом, которое содержится в изобилии в недрах Луны. «Но как его получить — пока об этом разговаривать рано. Как и о ядерном двигателе, о котором президент рассказывал работникам Госдумы . Несмотря на их восторг, президент не в состоянии оценить технические возможности. Этого двигателя полноценно работающего пока просто нет.»

Ректор, о котором идет речь, был запущен в тестовом режиме пару раз: один раз он проработал две минуты, а второй — 30 секунд. «Ученые говорили по этому поводу, мол, давайте пока не будем торопиться с испытаниями, потому что там еще конь не валялся. К сожалению, политики, ученые и инженеры-конструкторы, они в разных плоскостях находятся.» Специалисты в различных областях не могут выработать общую стратегию: «Политики хвастаются, а ученые иногда пиарятся, чтобы удовлетворить собственные амбиции. Космос — очень дорогая штука.»

Для переработки гелия-3 в энергию не существует термоядерных реакторов. «Нат пока даже его идеи, а уж тем более нет и речи о его возведении на станции в космосе.» И все же при всех сомнениях, ведущий выразил уверенность, что со временем проект будет реализован: «Станция наверняка там будет. Будут изучать там, иногда вылезать наружу, что-нибудь бурить. У меня есть ощущение, что первыми на Луне будут китайцы. Денег у них много. Хотя их космонавтика полностью базируется на наших решениях, они уже уходят вперед.»