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МВД и Росгвардия презентовали электрошоковый щит
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МВД и Росгвардия презентовали электрошоковый щит 

Lenta.ru 42 минуты назад
МВД и Росгвардия впервые показали новый вид амуниции — электрошоковый щит. Презентация прошла на полигоне учебного центра Отдельной дивизии особого назначения Росгвардии в подмосковной Балашихе в рамках проходящего с 24 по 26 мая Второго научно-технического форума «День передовых технологий правоохранительных органов».
Щит совмещает две функции — он защищает бойца от традиционных угроз (таких как камни, палки и ножи), и при соприкосновении с противником наносит элетрошоковое воздействие, вызывающее кратковременный шок. Кроме того, опционно изделие может покрываться специальным составом, который не позволяет ему загореться — так как это происходило, например, в Киеве с амуницией отряда «Беркут». Кроме того, звук от работы щита, по мнению разработчиков, оказывает психологическое воздействие.
По словам специалистов, изделие прошло все испытания, и рекомендовано к принятию на вооружение. Ожидается, что поступать в подразделения МВД и Росгвардии щит начнет в конце 2018 года. Стоимость щита не разглашается.
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