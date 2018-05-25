Как в Гитлер хотел создать «солнечную пушку»

Согласно уставу ООН использование космического пространства в военных целях строжайше запрещено. Тем не менее, в прошлом проекты создания военных космических баз не раз появлялись по обе стороны океана. При этом одним из первых подобных проектов стала так называемая космическая пушка Гитлера.

Лавры Архимеда

Как известно, легендарный ученый древней Греции Архимед в 212 году до н.э. уничтожил несколько кораблей Римского флота, атаковавших Сиракузы с помощью солнечного луча, отраженного от вогнутого зеркала из полированной меди. Самое невероятное, что аналогичным образом немецкие ученые, разрабатывавшие оружие возмездия, собирались выжигать на планете города и страны, испарять реки и моря. Для этой цели фашисты собирались разместить на орбите Земли гигантское зеркало — спутник 1,6 километра в диаметре. Отражаясь от него сфокусированные лучи Солнца должны были быть направлены в нужную точку планеты на противников Третьего Рейха.

Оружие возмездия

Несмотря на то, что с позиций сегодняшнего дня данный проект выглядит как фантастика, в первой половине XX века немцы всерьез готовились к его реализации. Разработкой солнечной пушки занимались ученые, размещенные в исследовательских центрах небольшого селения Хиллерслебен . Более 150 физиков, конструкторов и талантливых инженеров день и ночь трудились над самыми фантастическими проектами, которые в перспективе могли принести Германии абсолютное военное превосходство на поле боя. Когда весной 1945 года в Хиллерслебен вошли войска союзников, среди технической документации они обнаружили бумаги по разработке «солнечной пушки». Примечательно, что автором данного проекта был известный немецкий ученый, один из основателей ракетной техники Герман Оберт. Самое интересное, что еще в 1929 году ученый в своей книге «Путь к космическим полетам» предлагал создать пилотируемую орбитальную станцию на орбите Земли. В своем капитальном труде Орберт пророчески гениально описал те принципы, по которым сегодня из отдельных блоков собираются современные орбитальные станции. При этом в первоначальных планах ученого не звучала военная составляющая станции. Орберт всего лишь планировал разместить на орбите планеты вогнутое зеркало 100 м в диаметре для передачи на Землю солнечной энергии для нагрева воды и вращения турбин электростанций. Однако, военные, ознакомившись с его проектом, решили иначе. Ученому была поставлена задача по разработке гигантского зеркала, расположенного в космосе для его применения в качестве смертоносного оружия.

Солнечная пушка

Изучив проект Орберта, коллектив немецких физиков после детальных расчетов, заявил, что для реализации поставленной задачи потребуется зеркало площадью не менее 3 квадратных километров. Находиться оно должно на высоте 8200 км над поверхностью планеты. Однако для воплощения в жизнь столь масштабного проекта ученые отводили не менее 50 лет. Доставить на орбиту Земли модули орбитальной станции и самого зеркала должны были усовершенствованные модификации ракеты с помощью, которой во время войны фашисты обстреливали Лондон. При этом топливо для нее разработал все тот же Оберт, а саму ракету спроектировал руководитель немецкого, а затем американского ракетостроения Вернер Фон Браун. С Землей космическая станция должна была держать связь с помощью зашифрованного радиосигнала. Примечательно, что поворачивать гигантское зеркало, расположенное на орбите планеты должны были специальные ракетные ускорители, направляя, таким образом, сфокусированный луч света в нужную точку Земли. Если бы данный проект осуществился, фашисты могли бы с орбиты испепелять целые города. Но он к счастью остался только на бумаге.