Ещё
Глава РАН рассказал, какие открытия могут перевернуть мир
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава РАН рассказал, какие открытия могут перевернуть мир 

Парламентская газета 58 минут назад
Фото: Парламентская газета
Современный мир перевернут открытия, связанные с экзопланетами, так как люди давно пытаются найти подобный себе разум во Вселенной, считает глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев. Об этом он заявил телеканалу «360».
Согласно предположениям учёного, если обнаруженный интеллект окажется более высоким, чем человеческий, это может стать вызовом для быстрого развития жителей Земли.
«Это моментально всё бы изменило на Земле. Мы бы забыли про войны. Сначала мы были бы совершенно ошарашены, а потом заряжены на то, каким образом нам это использовать», — считает учёный.
По мнению главы РАН, можно допустить, что если где-то на экзопланетах есть условия, близкие к условиям формирования жизни на Земле, то на них может существовать иной разум.
«Мы должны признать, что не являемся самыми высокоразвитыми. А почему, собственно говоря, если все — в равных условиях? Мы должны констатировать, что вопросу экзопланет должно быть уделено первостепенное внимание», — резюмировал он.
Парламентская газета: последние новости
Умер учёный Дмитрий Носков Российские учёные сделали открытие в офтальмологии Дальневосточные учёные разработали инновационный протез
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин анонсировал важные перемены269
Путин назвал условия транзита газа через Украину79
Нападение на РФ из-за MH17 вызвало дежавю у Лаврова385
Московские налоги раздадут регионам35
Путин назвал Шохина укравшим у него реплику бандитом17
Видео
21:50
Путин анонсировал важные перемены
Экономика
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
00:44
Путин назвал Шохина укравшим у него реплику бандитом
Политика
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
00:30
Крупная рептилия свалилась на дворника в детсаду
Происшествия Новости Москвы
01:00
Бортпроводник пустился в пляс в салоне лайнера
Общество
01:40
В Москве «припарковали» корабль Хана Соло
Новости Москвы
00:44
Валуев потаскал мешки в фильме про Крымский мост
Общество
01:27
Штурм квартиры художника-убийцы попал на видео
Происшествия Недвижимость
04:41
Россию официально обвинили в крушении MH17
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение