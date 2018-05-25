Глава РАН рассказал, какие открытия могут перевернуть мир

Современный мир перевернут открытия, связанные с экзопланетами, так как люди давно пытаются найти подобный себе разум во Вселенной, считает глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев . Об этом он заявил телеканалу «360».

Согласно предположениям учёного, если обнаруженный интеллект окажется более высоким, чем человеческий, это может стать вызовом для быстрого развития жителей Земли.

«Это моментально всё бы изменило на Земле. Мы бы забыли про войны. Сначала мы были бы совершенно ошарашены, а потом заряжены на то, каким образом нам это использовать», — считает учёный.

По мнению главы РАН, можно допустить, что если где-то на экзопланетах есть условия, близкие к условиям формирования жизни на Земле, то на них может существовать иной разум.

«Мы должны признать, что не являемся самыми высокоразвитыми. А почему, собственно говоря, если все — в равных условиях? Мы должны констатировать, что вопросу экзопланет должно быть уделено первостепенное внимание», — резюмировал он.