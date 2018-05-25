Марсоход «Пастер» получил прибор для поисков марсианской жизни

МОСКВА , 25 мая — РИА Новости . Инженерные команды НАСА и ЕКА завершили сборку уникальной лаборатории MOMA, которая будет работать на борту европейского ровера «Пастер» и искать следы внеземной жизни на Марсе, сообщает Центр космических полетов НАСА имени Годдарда.

"Бур ровера позволит нам получать образцы пород с глубины до двух метров. В этих древнейших породах Марса могут скрываться органические соединения и прочие следы жизни, которая могла существовать на красной планете в далеком прошлом", — заявил Уилл Бринкерхофф (Will Brinckerhoff), руководитель проекта MOMA из НАСА.

Весной 2012 года Европейское космическое агентство Роскосмос договорились о совместной реализации программы «ЭкзоМарс». Проект состоит из двух частей — зонда Trace Gas Orbiter (TGO) и марсохода, оснащенного рядом российских научных приборов.

Первый аппарат был отправлен к Марсу в марте 2016 года при помощи российской ракеты «Протон», а второй — сядет на поверхность Марса при помощи специальной системы приземления, создаваемой в НПО им. Лавочкина . Задача марсохода — геологические исследования и поиск следов жизни около места посадки, а зонд будет заниматься изучением следов редких веществ в атмосфере Марса и поиском залежей водяного льда.

И платформа, и сам марсоход будут оснащены как европейскими, так и российскими научными приборами, предназначенными для геологических и химических исследований. Один из таких приборов станет анализатор химического состава почвы, разрабатываемый группой ученых из МГУ , ИКИ и МИСиС под руководством Олега Кораблева из Института космических исследований РАН

С европейской и американской стороны аналогичную роль будет играть лаборатория MOMA — самый большой научный компонент «Пастера», оснащенный несколькими спектрометрами и хроматографами. Он был разработан в Институте изучения солнечной системы в Геттингене ( Германия ), при содействии НАСА и ЕКА.

Ключевая часть этого прибора — миниатюрный масс-спектрометр, при помощи которого ученые надеются впервые точно изучить химический состав самых древних образцов марсианской почвы и понять, какие органические молекулы в ней содержатся. Для этого «Пастер» будет нагревать образцы почвы в особой «печи» и обстреливать их лазером, заставляя эти вещества покинуть грунт и пройти через масс-спектрометр.

В отличие от всех остальных химических лабораторий, работающих сегодня на спутниках и прочих марсоходах, MOMA сможет определять то, в какую сторону «закручены» пропускаемые через нее молекулы. Это превращает его в настоящий «детектор жизни», так как все молекулы аминокислот в живых организмах, а также сахара, повернуты только в левую или правую сторону.

Как надеются ученые, двухметровый бур марсохода и MOMA помогут найти не только потенциальные следы древней жизни на Марсе, но и еще «живых» микробов, которые могут скрываться на глубине в несколько метров от поверхности, куда не пробиваются космические частицы и солнечный ультрафиолет, и где может присутствовать жидкая вода.