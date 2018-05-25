Внутри земных ураганов обнаружили источники антиматерии

Внутри земных ураганов обнаружили мощные источники антиматерии

В 2015-ом году самолет Национального управления океанических и атмосферных исследований США пролетел через ураган «Патрисия», самый сильный за всю историю наблюдений. На борту находился детектор для измерения рентгеновских лучей и гамма-вспышек, который помимо них зафиксировал и нечто новое. Ученые назвали это «обратным позитронным пучком» и он состоит из антиматерии, порожденной ураганом. Начиная с 1994-го, размещенные на орбите космические детекторы гамма-излучения стали частенько фиксировать гамма-вспышки внизу, на нашей планете. Сопоставив данные с погодными условиями, установили их источник — крупные тропические циклоны. Под явление подвели теорию, согласно которой вызванные молниями сильные электрические поля разгоняют электроны до околосветовой скорости, и те начинают бомбардировать окружающее вещество. Это заставляет атомы разделяться и порождает множество релятивистских электронов, поэтому процесс быстро набирает масштабы.

Выбросы энергии порождают то самое мощное гамма-излучение, которое и фиксируют детекторы в виде локальных вспышек. Однако у этого явления есть и побочный эффект, при разделении ядра атома создается электрон и его античастица-двойник — позитрон. И вот как раз четкий пучок таких позитронов и зафиксировали приборы на борту самолета, летевшего через «Патрисию». Он был направлен точно в противоположном направлении от гамма-вспышки — вниз, к поверхности планеты.

Теория получила практическое подтверждение, перед учеными открылось новое направление для исследований. За прошедшее после эпохального полета время удалось установить, что антиматерию способна генерировать любая сильная гроза, а область зарождения пучка может находиться на высоте всего 2-3 км. Так как он направлен к поверхности земли, вполне реально поймать его на высоте 1,5 км, установив оборудование на подходящем холме. Это проще и безопаснее, чем летать через ураганы, а потому охота за антиматерией скоро может начаться по всему миру.