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Предложена новая модель образования Плутона
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Предложена модель образования Плутона из миллиарда комет 

Naked-Science.ru 44 минуты назад
Фото: Naked-Science.ru
Считается, что планеты образуются из остатков вещества газопылевого облака, образовавшего звезду, постепенным накоплением массы тела в столкновениях отдельных, все более крупных фрагментов. Это верно и в случае Плутона — карликовой планеты, вращающейся среди комет далекого Пояса Койпера. Однако есть у него и важные отличия: Кристофер Глейн (Christopher Glein) и его коллеги из американского Юго-Западного Университета обратили внимание на свойства Равнины Спутника — 1500-километровой низменности на поверхности Плутона.
Равнину покрывает гладкий и почти лишенный кратеров лед, состоящий в основном из азота. «Мы обнаружили интригующую корреляцию между объемом азота в этом леднике и тем объемом, который мог бы получиться, если бы Плутон образовался при слиянии приблизительно миллиарда комет или других тел Пояса Койпера, сходных по составу с кометой 67P (Чурюмова —Герасименко. — Прим. NS), изученной зондом Rosetta», — говорит Кристофер Глейн.
Полученные зондом New Horizons карты показывают распределение различных веществ на поверхности Плутона / ©NASA/JPU/APL/SwRI
Исходя из этого, астрономы выдвинули новую гипотезу о появлении Плутона — «Модель гигантской кометы». Об этом они пишут в статье, принятой к публикации журналом Icarus; прочесть ее можно в онлайн-библиотеке препринтов arXiv.
В самом деле, азот на Плутоне играет ту же важнейшую роль, что и вода на Земле или метан — на Титане. Здесь он образует медленно текущие ледники, определяющие облик поверхности, а разреженная атмосфера состоит из азота на 98 процентов. Выдвигались теории, что все это огромное количество азота могли занести на Плутон кометы — как это предполагается и с водой на Земле, — но такой путь вряд ли способен обеспечить нужные объемы летучего элемента и восполнение его постоянных потерь.
Зато «Модель гигантской кометы», при которой Плутон изначально складывался из многочисленных ледяных тел, может дать и необходимое количество азота, и объяснить другую особенность состава Плутона, нехватку ледяного угарного газа (СО). В этой картине его количество может снижаться за счет реакций с водой либо ухода на глубину, под азотные ледники.
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