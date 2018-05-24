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Роскосмос рассказал о сроках запуска двух новых спутников «Ресурс-П»
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Роскосмос рассказал о сроках запуска двух новых спутников «Ресурс-П» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Запуски новых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли природоресурсного назначения «Ресурс-П» №4 и №5 запланированы в 2019 и 2020 годах соответственно, сообщил, выступая с докладом на научной конференции корпорации ВНИИЭМ, представитель госкорпорации «Роскосмос» Виталий Мироничев.
"В рамках Федеральной космической программы (ФКП) в настоящее время изготавливаются спутники «Ресурс-П» №4 и №5 с запусками в 2019 и 2020 году соответственно. Уже выведенные на орбиту аппараты «Ресурс-П» №2 и №3 пока проходят исследования по программе главного конструктора", — отметил он.
Космическая система «Ресурс-П» позволяет получать информацию с разрешением 0,7 метров с периодичностью до трех раз в сутки в заданных районах в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне.
Спутник «Ресурс-П» №1 был запущен 25 июня 2013 года, №2 — 26 декабря 2014 года, №3 — 13 марта 2016 года.
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