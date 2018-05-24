Роскосмос рассказал о сроках запуска двух новых спутников «Ресурс-П»

"В рамках Федеральной космической программы (ФКП) в настоящее время изготавливаются спутники «Ресурс-П» №4 и №5 с запусками в 2019 и 2020 году соответственно. Уже выведенные на орбиту аппараты «Ресурс-П» №2 и №3 пока проходят исследования по программе главного конструктора", — отметил он.

Космическая система «Ресурс-П» позволяет получать информацию с разрешением 0,7 метров с периодичностью до трех раз в сутки в заданных районах в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне.

Спутник «Ресурс-П» №1 был запущен 25 июня 2013 года, №2 — 26 декабря 2014 года, №3 — 13 марта 2016 года.