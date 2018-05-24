Грузовой корабль Cygnus начал стыковку с МКС

Экипаж Международной космической станции (МКС) с помощью автоматической руки-манипулятора успешно произвел захват американского грузового корабля Cygnus. Об этом сообщило в четверг Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства ( NASA ).

"Экипаж успешно осуществил захват грузового корабля Cygnus в 05:26 по времени Восточного побережья США (12:26 мск) с помощью руки-манипулятора", — говорится в сообщении NASA в Twitter.

Стыковка Cygnus с МКС должна состоятся сегодня в 14:30 по московскому времени.

Ракета-носитель Antares с космическим грузовиком стартовала с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане в минувший понедельник. На борту находится груз общей массой 3,36 тонны. Это главным образом продовольствие, оборудование для станции и приборы для научных экспериментов.