Ещё
Климат портит рис
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин высказался о дальнейшем президентстве
Путин высказался о дальнейшем президентстве

Климат портит рис 

Гастроном 15 минут назад
Фото: Гастроном
Ученые выяснили, что высокая концентрация углекислого газа ведет к изменению витаминов и микроэлементов в рисе. «Если мы ничего не сделаем, то на здоровье человека будут оказаны большие негативные воздействия», — заявила Кристи Эби (Kristie Ebi), один из авторов исследования, проведенных в Японии и Китае. Именно там на открытом воздухе проходило изучение 18 сортов риса. В ходе эксперимента они подвергались воздействию углекислого газа, значительно превышающего природные показатели.
Исследование показало, что при высоких концентрациях СО2 содержание витамина B1, B2, B5 и B9 в растении уменьшилось на 25%-30%. Исследование также подтвердило уменьшение содержание белка, железа и цинка.
«Самое сильное воздействие углекислый газ оказывает на фолиевую кислоту (витамин В9). А как известно, недостатки этого витамина у беременных женщин могут приводить к появлению детей с различными аномалиями», — сообщает Эби. Её выводы словно подтверждают научные исследованиями, связанные с пшеницей. Как оказалось, урожайность этого злака снижается по мере того, как планета нагревается.
Учёные предполагают, что если сравнить рис сегодняшнего урожая и рис, выращенный 10 и более лет тому назад, уже будут заметны разница в его составе — надо только подобрать образцы.
Гастроном: последние новости
Для фермеров придумали специальный Яндекс Международный чемпионат по открыванию устриц стартовал в Китае Цены на гречку и сахар в России резко снизились
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин заявил об угрозе кризиса, которого ещё не видел мир413
Россия потребовала от Британии извинений124
Путин пообещал защитить Европу123
Абэ предложил Путину помечтать о Курильских островах98
Шнуров развелся54
Видео
02:41
«Сепаратиста» опробовали в Донбассе
Армия В мире
00:45
МВД и Росгвардия презентовали электрошоковый щит
Технологии Наука и техника
21:50
Путин анонсировал важные перемены
Экономика
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
18:54
Абэ предложил Путину помечтать о Курильских островах
Политика
00:44
Путин назвал Шохина укравшим у него реплику бандитом
Политика
02:55
Нападение на РФ из-за MH17 вызвало дежавю у Лаврова
Политика
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
00:29
Вайнштейн сдается: ему грозит пожизненное
Шоу-бизнес Статьи
00:44
Шнуров развелся
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение