Климат портит рис

Ученые выяснили, что высокая концентрация углекислого газа ведет к изменению витаминов и микроэлементов в рисе. «Если мы ничего не сделаем, то на здоровье человека будут оказаны большие негативные воздействия», — заявила Кристи Эби (Kristie Ebi), один из авторов исследования, проведенных в Японии Китае . Именно там на открытом воздухе проходило изучение 18 сортов риса. В ходе эксперимента они подвергались воздействию углекислого газа, значительно превышающего природные показатели.

Исследование показало, что при высоких концентрациях СО2 содержание витамина B1, B2, B5 и B9 в растении уменьшилось на 25%-30%. Исследование также подтвердило уменьшение содержание белка, железа и цинка.

«Самое сильное воздействие углекислый газ оказывает на фолиевую кислоту (витамин В9). А как известно, недостатки этого витамина у беременных женщин могут приводить к появлению детей с различными аномалиями», — сообщает Эби. Её выводы словно подтверждают научные исследованиями, связанные с пшеницей. Как оказалось, урожайность этого злака снижается по мере того, как планета нагревается.

Учёные предполагают, что если сравнить рис сегодняшнего урожая и рис, выращенный 10 и более лет тому назад, уже будут заметны разница в его составе — надо только подобрать образцы.