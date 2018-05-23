В России разработан прибор для анализа качества газа

Саратовские ученые разработали прибор для анализа качества газа

"Уникальный прибор, созданный саратовскими учеными научно-производственной фирмы "Вымпел", не просто определяет утечку газа, как было до сих пор, но и проводит его анализ, определяя количество влаги и горючих веществ в газе. Таким образом, устройство позволяет быстрее и эффективнее действовать специалистам в случае утечки газа при добыче, транспортировке, хранении и на промышленных предприятиях, что, безусловно, снижает риск несчастных случаев", — рассказал Комаров.

По словам разработчиков, технология продолжает совершенствоваться, при том, что цена устройства относительно доступна и формируется в зависимости от масштабов внедрения. Комаров также отметил, что ряд предприятий уже заинтересовались данной разработкой.