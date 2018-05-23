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В России разработан прибор для анализа качества газа
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Саратовские ученые разработали прибор для анализа качества газа 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ученые в Саратовской области создали прибор, который позволяет определять качество природного газа при его утечках. Устройство не имеет аналогов и помогает избежать несчастных случаев на производстве или при транспортировке газа, сообщил ТАСС пресс-секретарь министерства промышленности и энергетики Саратовской области Владимир Комаров.
"Уникальный прибор, созданный саратовскими учеными научно-производственной фирмы "Вымпел", не просто определяет утечку газа, как было до сих пор, но и проводит его анализ, определяя количество влаги и горючих веществ в газе. Таким образом, устройство позволяет быстрее и эффективнее действовать специалистам в случае утечки газа при добыче, транспортировке, хранении и на промышленных предприятиях, что, безусловно, снижает риск несчастных случаев", — рассказал Комаров.
По словам разработчиков, технология продолжает совершенствоваться, при том, что цена устройства относительно доступна и формируется в зависимости от масштабов внедрения. Комаров также отметил, что ряд предприятий уже заинтересовались данной разработкой.
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