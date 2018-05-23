Вышедший из строя в апреле спутник системы ГЛОНАСС вернулся к работе

МОСКВА , 23 мая — РИА Новости . Космический аппарат российской навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, вышедший из строя в середине апреля, вернулся к работе, говорится на сайте Информационно-аналитического центра (ИАЦ) ГЛОНАСС.

Спутник «Глонасс-М» №734 вышел из строя 19 апреля, у него пропал навигационный сигнал. Аппарат находится на орбите уже девять лет при гарантированном сроке активного существования в семь лет. Гендиректор спутникостроительного предприятия «Информационные спутниковые системы им. Решетнева» Николай Тестоедов 17 мая сообщил РИА Новости, что спутник удалось реанимировать. Всего в группировке ГЛОНАСС на сегодняшний день насчитывается 25 спутников, из которых 24 используются по целевому назначению, один аппарат проходит этап летных испытаний.

Согласно информации с сайта ИАЦ, космический аппарат «используется по целевому назначению».

Несмотря на восстановление работы спутника, 17 июня планируется запуск следующего навигационного аппарата для пополнения орбитальной группировки ГЛОНАСС, а «Глонасс-М» №734 после этого будет выведен в орбитальный резерв.