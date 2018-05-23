В России испытана линия скоростной квантовой связи

В России впервые испытана линия скоростной квантовой связи

Первая в России линия квантовой связи с высокой пропускной способностью успешно прошла испытания. Тесты провели специалисты Российского квантового центра и компании "С-Терра СиЭсПи", которая занимается производством шифровального оборудования. Заказчиком работ выступил "Газпромбанк"

Напомним, что квантовое шифрование основано на явлении квантовой запутанности. Ключи к шифрам передаются фотонами, находящимися в запутанном состоянии. А значит, любая попытка несанкционированного доступа будет обнаружена: в этом случае запутанное состояние разрушается, и участники "диалога" немедленно узнают о взломе.

"Механизм квантового распределения ключей, безусловно, является перспективной технологией, дающей нам уверенность в получении более высокого уровня безопасности", — отмечает Александр Егоркин, начальник департамента защиты информации АО "Газпромбанк".

Ранее в России уже запускались отдельные линии квантовой связи. Но впервые технология вышла на уровень, пригодный для работы с крупными дата-центрами.

Важно, что сигнал распространяется по обыкновенному оптоволокну, то есть переход на квантовую связь не требует прокладки отдельных линий для передачи информации (использование имеющейся инфраструктуры значительно облегчает внедрение новой технологии). Однако необходимо оборудование для квантового шифрования и дешифрования и соответствующее программное обеспечение.

Тестовый стенд состоял из двух высокопроизводительных криптошлюзов "С-Терра Шлюз 10G", устройства для квантовых коммуникаций QRate и высокоточного измерительного генератора трафика Spirent. Для испытаний был предварительно разработан протокол генерации и передачи квантовых ключей от устройства QRate к шлюзам безопасности "С-Терра".

Тестирование показало, что устройства вполне справляются со скоростью передачи данных в 10 Гбит/c и выше.

Разработанные авторами схемы позволяют наращивать устойчивость к взлому вместе со скоростью генерации ключей и передачи данных. Кроме того, передача данных защищена и обычными алгоритмами шифрования. Так что даже в случае полного выхода из строя "квантовой" части оборудования канал связи остаётся достаточно защищённым.

Увидеть установку можно будет на стенде PwC Россия на Петербургском международном экономическом форуме 24–26 мая 2018 года.

Напомним, что "Вести. Наука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о рекорде дальности, на которой сохранялось запутанное состояние. Также мы рассказывали о новом алгоритме квантового шифрования и о материале, который поможет квантовому интернету стать повседневностью.