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Microsoft хочет развивать ИИ с Китаем
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СМИ: Microsoft расширяет сотрудничество с Китаем в сфере искусственного интеллекта 

ТАСС 5 часов назад
Фото: Reuters
Одна из крупнейших технологических компаний США Microsoft Corp стремится к расширению сотрудничества в сфере искусственного интеллекта с университетами, предприятиями и научно-исследовательскими институтами КНР. Об этом во вторник сообщила газета China Daily.
Как отмечается, компания нацелена на "привлечение еще большего числа китайских разработчиков" и расширение возможностей "цифровой трансформации бизнеса Microsoft".
"Китай является одним из самых динамично развивающихся рынков, более 400 тыс. местных разработчиков программного обеспечения используют платформы и технологии Microsoft для создания различных приложений, а более 100 тыс. из них ведут разработки в сфере искусственного интеллекта", — приводит газета слова исполнительного вице-президента компании Гарри Шума.
"Расширяя сотрудничество с Китаем, мы надеемся открыть для себя новые возможности на рынке страны", — заявил он.
В материале отмечается, что в ближайшее время американская компания начнет совместную работу с китайским поставщиком связи China Mobile, производителем дронов DJI, а также Пекинским университетом.
Власти КНР активно содействуют развитию отрасли искусственного интеллекта в стране. В 2017 году в отрасль было вложено порядка 180 млрд юаней (около $28 млрд). Согласно плану правительства, ожидается, что к 2025 году объем этой индустрии достигнет 400 млрд юаней (около $63 млрд), а к 2030 году дойдет до отметки в 1 трлн юаней (порядка $158 млрд).
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