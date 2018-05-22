Microsoft хочет развивать ИИ с Китаем

СМИ: Microsoft расширяет сотрудничество с Китаем в сфере искусственного интеллекта

Одна из крупнейших технологических компаний США Microsoft Corp стремится к расширению сотрудничества в сфере искусственного интеллекта с университетами, предприятиями и научно-исследовательскими институтами КНР . Об этом во вторник сообщила газета China Daily.

Как отмечается, компания нацелена на "привлечение еще большего числа китайских разработчиков" и расширение возможностей "цифровой трансформации бизнеса Microsoft".

"Китай является одним из самых динамично развивающихся рынков, более 400 тыс. местных разработчиков программного обеспечения используют платформы и технологии Microsoft для создания различных приложений, а более 100 тыс. из них ведут разработки в сфере искусственного интеллекта", — приводит газета слова исполнительного вице-президента компании Гарри Шума.

"Расширяя сотрудничество с Китаем, мы надеемся открыть для себя новые возможности на рынке страны", — заявил он.

В материале отмечается, что в ближайшее время американская компания начнет совместную работу с китайским поставщиком связи China Mobile, производителем дронов DJI, а также Пекинским университетом.

Власти КНР активно содействуют развитию отрасли искусственного интеллекта в стране. В 2017 году в отрасль было вложено порядка 180 млрд юаней (около $28 млрд). Согласно плану правительства, ожидается, что к 2025 году объем этой индустрии достигнет 400 млрд юаней (около $63 млрд), а к 2030 году дойдет до отметки в 1 трлн юаней (порядка $158 млрд).