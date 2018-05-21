Мурманские ученые выяснили, что арктические моря являются одними из самых чистых

МУРМАНСК , 21 мая. /Корр. ТАСС Илья Виноградов /. Моря Арктики являются одними из самых чистых на планете, сообщил ТАСС заместитель директора по науке Мурманского морского биологического института Дмитрий Ишкулов по итогам экспедиции, проведенной в 2017 году учеными института.

"Несмотря на активное освоение и использование Севера, моря здесь остаются одними из самых чистых на планете", — сказал он.

В течение 2017 года ученые ММБИ провели несколько масштабных экспедиций в Арктику. Впервые за многие годы и даже десятилетия речь идет именно о фундаментальных научных исследованиях, а не о прикладных задачах. Это стало возможным при финансовой поддержке Федерального агентства научных организаций (ФАНО).

За год были проведены работы в Баренцевом, Норвежском и Гренландском морях. Завершил сезон 30-суточный рейс научно— исследовательского судна ММБИ «Дальние Зеленцы» в район Шпицбергена: ученые работали в территориальных водах архипелага — в Ис-фьорде.

Ряд результатов, полученных в ходе экспедиции, потребовал длительных лабораторных исследований, аналитической работы. Этим ученые занимались в течение нескольких месяцев. Были изучены пробы воды, донных отложений, растений, животных, что, в частности, позволило сделать выводы о состоянии экологии.

Буфер для экологии

Пробы проверялись на самые разные загрязняющие вещества — от радиации до пластика. В частности, очень подробные данные были получены для Баренцева моря. «Баренцево море по-прежнему достаточно чистое, несмотря на то, что на побережье много промпредприятий, военных заводов, идет развитие нефтегазовой отрасли. И похожая ситуация сохраняется и в других морях, где проводились экспедиции», — сказал Ишкулов.

Это касается всех видов загрязнений. Так, не обнаружили ученые микрочастиц пластика, об опасности накопления которых в воде давно говорят экологи.

По мнению мурманских биологов, Арктику «спасает» то, что моря здесь открытые. «Еще одна причина — мощные буферные процессы в арктических морях, их способность к сохранению равновесия, саморегуляции», — сказал Ишкулов.

Не приносят в Арктику загрязнений и крупные течения, заходящие сюда из Атлантики.

Тепло для Севера

Атлантическому течению Гольфстрим ученые уделяют все больше внимания. Именно он определяет климат западной Арктики. Некоторые экологи считают, что глобальное потепление может привести к изменению течения и необратимым последствиям для арктического региона.

Однако ученые ММБИ, сравнивая результаты своих замеров с многолетними данными, пришли к выводу о стабильности течения. «Его изменения носят только сезонный характер», — отметил Ишкулов.

Не видят морские биологи и причин говорить о необратимом потеплении на планете. «Мы придерживаемся мнения, что это циклический процесс. В последние годы действительно температура растет, льды отодвигаются, но в будущем должен наступить обратный процесс, такие циклы уже наблюдались», — сказал ученый.

Поведение животных

Во время экспедиции было также изучено поведение животных в Арктике. В частности, неожиданным открытием стало то, что птицы могут летать не только с севера на юг, но и поперек меридианов на тысячи километров.

Это было выявлено после того, как ученые установили метки на моевок — один из видов чайки. Раньше считалось, что в западной Арктике и на Дальнем Востоке существуют две обособленные популяции этих птиц, но оказалось, что их представители летают «друг к другу». Пока невыясненным остался только вопрос, что влечет птиц в такие далекие путешествия.

Еще одним важным результатом стали данные об увеличении популяции гренландских китов. Ученые все чаще встречают этих животных на своем пути. Вероятно, это связано как с потеплением, так и с запретом китового промысла.

Уже не первый раз экспедиции подтверждают и то, что в Арктике появляются более южные виды животных. Так, ученые обнаружили рыбу-иглу, которая раньше так далеко на север не заходила.