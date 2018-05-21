«Главкосмос» проведет презентацию платформы на базе студенческого спутника «Аист-2Д»

МОСКВА , 21 мая. / ТАСС /. Компания «Главкосмос» (дочернее предприятие Роскосмоса ) проведет на Международном симпозиуме по малым спутникам (пройдет в городе Сорренто в Италии с 28 мая по 1 июня) презентацию для потенциальных заказчиков перспективной спутниковой платформы на базе российского научного аппарата «Аист-2Д». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе «Главкосмоса».

"Главкосмос" в ходе симпозиума по малым спутниковым аппаратам дистанционного зондирования Земли в Сорренто представит новую, испытанную и перспективную небольшую спутниковую платформу на базе космического аппарата «Аист-2Д», — сказали в пресс-службе.

В компании уточнили, что она представляет весь спектр услуг в рамках пакетного предложения «под ключ»: производство спутника, его запуск на ракете-носителе «Союз-2», строительство наземной инфраструктуры, а также страхование и финансирование. При этом компания является посредником между заказчиком и предприятием, изготавливающим тот или иной спутник.

"В части продажи данных дистанционного зондирования Земли мы являемся официальными дистрибьютерами данных из космоса с космических аппаратов «Ресурс-П», «Канопус-В». Мы также предлагаем платформы на базе аппаратов формата CubeSat ("Кубсат", спутники размером 10х10х10 см — прим. ТАСС). Платформа на базе «Аиста-2Д» — относительно новая в нашей линейке аппаратов и, по нашим оценкам, весьма перспективная", — отметили в «Главкосмосе».

Научно-образовательный аппарат «Аист-2Д», разработанный совместно Самарским университетом и Ракетно-космическим центром «Прогресс» , был запущен и выведен на орбиту в апреле 2016 года в рамках первого в истории пуска с космодрома Восточный. Он предназначен для дистанционного зондирования Земли в видимом диапазоне, а также для проведения научных экспериментов. Целевая аппаратура, установленная на космическом аппарате, позволяет получить снимки поверхности Земли с пространственным разрешением до 1,5 м в панхроматическом диапазоне. Масса платформы спутника — около 250 кг, с учетом целевой и научной аппаратуры общая масса аппарата составляет более 530 кг.

"Главкосмос" — дочернее предприятие госкорпорации «Роскосмос», главной задачей которого является продвижение продукции и услуг российских предприятий ракетно-космической промышленности на международный рынок и управление сложными международными проектами. За более чем 30-летнюю историю в активе компании более 120 международных контрактов.