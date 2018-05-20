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Роботы построили самый маленький в мире дом
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Роботы построили самый маленький в мире дом 

Индикатор 1 час назад
Фото: FEMTO-ST Institute
Французские инженеры из Femto-ST Institute в Безансоне разработали новую микророботическую систему, при помощи которой соорудили дом, занимающий площадь всего 300x300 микрометров. Новая технология опубликована в Journal of Vacuum Science & Technology. Совмещающая несколько существующих технологий, нанофабрика µRobotex строит микроструктуры в большой вакуумной камере и фиксирует компоненты на направляющие из оптоволокна с нанометровой точностью. В постройке дома использовались ионные пушки, электронные пучки и прецизионное манипулирование при помощи роботов.
До сих пор в так называемых технологиях lab-on-fiber не существовало роботизированных приводов для наномонтажа, поэтому работа в таком масштабе препятствовала инженерам строить микроструктуры. Новая работа позволяет вводить тонкие оптооволокна в труднодоступные места — и не только для того, чтобы построить дом, а, например, протягивать их в кровеносные сосуды для того, чтобы детектировать опасные вирусы.
«Впервые мы смогли реализовать прорисовку и сборку объекта с точностью менее 2 нанометров, что является очень важным результатом для робототехники и сообщества оптотехников», -прокомментировал дости Жан-Ив Раух, автор статьи.
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