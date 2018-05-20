Китай оказывает Таджикистану помощь в борьбе с деградацией пастбищ

Пекин, 20 мая / Синьхуа / — Китайские ученые в августе окажут помощь Таджикистану в исследовании ухудшения состояния альпийских пастбищ страны.

Весной этого года ученые из Института экологии и географии Синьцзяна при Академии наук Китая сотрудничали с таджикскими коллегами в изучении деградации пастбищ в южных, северных и восточных районах этой страны.

Они проехали около 1200 км, чтобы собрать и изучить образцы растений, почвы и микроорганизмов. Они также изучили технологию животноводства и опросили местные семьи.

В результате роста населения, потепления климата, таяния ледников, частых экстремальных погодных явлений и чрезмерного выпаса скота в последние годы Таджикистан серьезно страдает от деградации пастбищ, отметил сотрудник института Ли Яомин.

Китайские ученые также будут исследовать проблемы пастбищ в таких странах Центральной Азии, как Кыргызстан Казахстан , и разрабатывать методы решения проблем.

Они также внедрят технологии и методы управления, которые оказались эффективными в Китае, чтобы содействовать строительству «зеленого Шелкового пути», сказал он. -0-