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Китай оказывает Таджикистану помощь в борьбе с деградацией пастбищ
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В Пулково самолет не смог оторваться от полосы

Китай оказывает Таджикистану помощь в борьбе с деградацией пастбищ 

ИА Синьхуа 29 минут назад
Пекин, 20 мая /Синьхуа/ — Китайские ученые в августе окажут помощь Таджикистану в исследовании ухудшения состояния альпийских пастбищ страны.
Весной этого года ученые из Института экологии и географии Синьцзяна при Академии наук Китая сотрудничали с таджикскими коллегами в изучении деградации пастбищ в южных, северных и восточных районах этой страны.
Они проехали около 1200 км, чтобы собрать и изучить образцы растений, почвы и микроорганизмов. Они также изучили технологию животноводства и опросили местные семьи.
В результате роста населения, потепления климата, таяния ледников, частых экстремальных погодных явлений и чрезмерного выпаса скота в последние годы Таджикистан серьезно страдает от деградации пастбищ, отметил сотрудник института Ли Яомин.
Китайские ученые также будут исследовать проблемы пастбищ в таких странах Центральной Азии, как Кыргызстан и Казахстан, и разрабатывать методы решения проблем.
Они также внедрят технологии и методы управления, которые оказались эффективными в Китае, чтобы содействовать строительству «зеленого Шелкового пути», сказал он. -0-
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