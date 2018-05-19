UEone: зарядки для электромобилей, «прячущиеся» в тротуар

Британская стартап-компания Urban Electric планирует установить в Оксфорде зарядные станции для электромобилей в тротуары — зарядки будут «прятаться» в тротуаре и выдвигаться из него при активации.

Осенью мы писали о проекте по установке в фонарные столбы в Лондоне зарядных устройств для электромобилей. Теперь же в британском городе Оксфорде планируют реализовать еще одну необычную идею — установить зарядки, которые будут «прятаться» в тротуаре и выдвигаться при активации. О проекте сообщает портал New Atlas.

Идею предложил британский стартап Urban Electric. Такие зарядки получили название UEone, и они, по задумке компании, предназначены для 43% британских домохозяйств — тех, кто оставляет машину в парковочных зонах рядом с домом, где нет специальных зарядных станций.

5,8-киловаттное зарядное устройство, как отмечается, выдвигается при активации на 875 миллиметров. Активировать его, по идее, можно будет при помощи мобильного приложения для iOS/Android. Затем водитель подсоединяет электромобиль к зарядке с помощью специального кабеля. По завершении же зарядки и отсоединении кабеля зарядное устройство снова «убирается» в тротуар. По словам Urban Electric, для установки зарядок требуется глубина 405 миллиметров.

Первые зарядки UEone стартап рассчитывает установить в Оксфорде — в рамках пилотной программы стоимостью 600 000 фунтов (около 810 тысяч долларов) в сотрудничестве с Городским советом Оксфорда (Oxford City Council).