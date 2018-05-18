Ученые решили спасти белых носорогов от вымирания с помощью суррогатного материнства

Самка южного белого носорога в зоопарке Сан-Диего смогла забеременеть с помощью искусственного оплодотворения. Напомним, в марте этого года в Кении в возрасте 45 умер последний мужской представитель северного подвида. В заповеднике, где он обитал, сохранили его генетический материал. Самок данного вида осталось двое. Ученые надеются, что таким образом удастся продлить род.

Как сообщает Интерфакс, в течение 16-18 месяцев, которые продлится беременность, носорог будет находиться под пристальным наблюдением. Если животному удастся принести здоровое потомство, то в будущем она сможет стать суррогатной матерью для детеныша северного белого носорога, надеются ученые.

Ранее «СП» писала, что Всемирный фонд дикой природы (WWF) и германский Союз защиты природы (NABU) опубликовали открытое письмо к немецким политикам, в частности, к канцлеру страны Ангеле Меркель, в котором призвали принять меры по недопущению реализации проекта «Северный поток-2».

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