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Найден способ сделать зубные коронки втрое дешевле
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Студенты из Петербурга нашли способ сделать зубные коронки втрое дешевле 

Популярная механика 4 часа назад
Фото: Популярная механика
Студенты из СПбГУ работают над новым материалом — разновидностью керамики, которую легко перевести в жидкую фазу и использовать как чернила для 3D-принтера.
"В стоматологической клинике красивая улыбка из виниров обходится в среднем в 300 тысяч рублей. Даже установка одной керамической коронки стоит около 20 тысяч рублей — это две третьих среднемесячной зарплаты россиянина. Мы придумали, как снизить цену в три раза, сохранив при этом качество", — рассказала РИА «новости» Екатерина Баранова, студентка СПбГУ.
Печать зубов, по замыслу авторов проекта, будет происходить на стереолитографическом (SLA) 3D-принтере. Во время работы машины фотополимерную смолу облучает лазер, из-за чего вещество для будущего протеза застывает. После заготовку нужно поместить в высокотемпературную печь, где полимер превратится в прочный керамический материал. Зуб формируется слой за слоем, а размеры изделия закладывают в трехмерную цифровую модель.
Планируется, что во время приема врач просканирует ротовую полость пациента специальным прибором, а затем компьютерная программа обработает эти данные. Следующий этап — печать на 3D-принтере сначала модели, а после и готового протеза.
"Сегодня наш состав проходит механические тесты и тесты на биосовместимость. Выглядит он как обычная прозрачная жидкость чуть гуще воды. В будущем придать зубу необходимый цвет мы сможем с помощью красителей или специальных покрытий для протезов", — объясняет Павел Тальянов, магистрант СПбГУ и один из создателей материала.
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