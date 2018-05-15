Ученые предложили использовать бактерии для переработки пластика

По признанию ученых, остановить этот процесс практически невозможно. Изготовление пластика стоит копейки, его производство намного выгодней, чем переработка отходов. Есть только один выход: создать эффективный и дешевый способ борьбы с пластиком. И тут ученым повезло. Они работали с открытыми еще в 2016 году бактериями, способными поглощать пластик. На процесс, занимающий столетия, у них уходили дни. Главным оружием бактерий оказался один из вырабатываемых ими ферментов. Но пустить его на борьбу с горами пластика нереально, бактерии вырабатывают фермент в мизерных количествах. Вот если бы наладить его крупномасштабное производство…

Ученые прежде всего определили структуру чудодейственного фермента. Дело это, прямо скажем, очень наукоемкое. Пришлось применить специальный синхротрон. Его мощное рентгеновское излучение позволяет разглядеть структуру отдельных атомов. А, уже зная структуру, ученые взялись с ней манипулировать. И в одном из экспериментов неожиданно для себя обнаружили, что полученный вариант разлагает пластик намного лучше, чем сами бактерии. Более того, по словам исследователей, они видят путь, как создать фермент, работающий сверхбыстро. Но этого мало. Благодаря использованию фермента старые бутылки можно не только разлагать, но и делать из них новые. А значит, не придется производить из нефти больше пластика. Так появляется возможность решить не только экологическую проблему, но и экономить нефть.