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В Японии запустили коллайдер SuperKEKB
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В Японии запустили коллайдер SuperKEKB 

Российская Газета 53 минуты назад
Фото: Российская Газета
Но это только раззадоривает физиков, мечтающих опровергнуть Стандартную модель. Дело в том, что есть ряд явлений, которые не вписываются в эту теорию. Если удастся получить подтвержденные экспериментами факты, выпадающие из модели, есть шанс открыть новую физику и получить новые Нобели. Для этого строятся новые мощные и дорогие установки. И вот только что в Японии запущен коллайдер SuperKEKB.
Физики попытаются поймать частицы, из которых может состоять «темная материя»
Вообще создание каждого подобного ускорителя — это крупное событие в науке. И состоявщийся пуск, по сути, первый такой прецедент с 2008 года, когда заработал БАК. Новый проект обошелся в 275 миллионов долларов, но его строили не с нуля, а реконструировали старую установку KEKB, которая уже принесла Японии Нобелевскую премию в 2008 году. Кстати, KEKB прекратил сбор данных в 2010 году. Почему его «оживили» вновь?
Дело в том, что в одном из экспериментов на БАК ученые зафиксировали ряд странныхе явлений, которые не вписывается в Стандартную модель. Каждое из них по отдельности может быть всего лишь случайным «выбросом», но все вместе дают надежду на «новую физику», например, объяснить давно не дающую покоя физикам загадку Вселенной: почему в ней материя преобладает над антиматерией. Также ученые надеются изучить и недавно открытые экзотические частицы, состоящие из четырех или пяти кварков. Кроме того, физики попытаются «поймать» гипотетические частицы, из которых может состоять «темная материя».
В коллайдере SuperKEKB сталкиваются разогнанные почти по световой скорости электроны и позитроны, а установленный в месте их встречи детектор Belle II уже зарегистрировал первые рожденные в результате столкновений частицы. Одна из ключевых систем детектора — 40-тонный электромагнитный калориметр создан международной группой ученых при ведущем участии Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) и Новосибирского госуниверситета (НГУ). Важно подчеркнуть, что коллайдер сжимает сталкивающие частицы в плотный пучок диаметром около 50 нанометров. Благодаря этому соударения будут происходить в 40 раз чаще, чем на предыдущем ускорителе КЕК.
За 10 лет работы планируется зарегистрировать более 50 миллиардов результатов столкновений частиц и античастиц, а значит, получить огромный объем полезной информации. Это открывает совершенно новые возможности для изучения редких явлений, а также поиска эффектов, выходящих за рамки Стандартной модели.
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