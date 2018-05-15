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Производитель спутника «Глонасс-М» назвал дату нового запуска
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Производитель спутника «Глонасс-М» назвал дату нового запуска 

РИА Новости 12 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Спутник «Глонасс-М» запустят 17 июня для замены вышедшего из строя аппарата Глонасс № 734, сообщил РИА Новости гендиректор предприятия-изготовителя спутника «Информационные спутниковые системы (ИСС) имени Решетнева» Николай Тестоедов.
Ранее Тестоедов говорил РИА Новости, что спутник запустят в середине июня.
"Запуск запланирован на 17 июня", — сказал он.
Новый аппарат войдет в состав орбитальной группировки, даже если работоспособность спутника №734, превысившего свой гарантийный срок на орбите, удастся восстановить.
Кроме того, неоднократно сообщалось, что группировка будет пополняться по мере оперативной необходимости.
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