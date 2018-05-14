Yomiuri: ученые нашли способ предотвратить обесцвечивание коралловых рифов

ТОКИО, 14 мая. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев /. Группа японских ученых из университетов Киото и Тохоку обнаружила вещество, которое помогает предотвращать обесцвечивание кораллов — одну из самых серьезных проблем Тихого океана последних лет. Об этом сообщает газета Yomiuri.

В ходе своего исследования они пришли к выводу, что в результате глобального потепления при нагревании воды до 30 и более градусов Цельсия внутри кораллов образуется токсичный активный кислород. Из-за этого процесса водоросли «покидают» эти океанские организмы, оставляя их скелет открытым. Без водорослей кораллы не могут нормально питаться и в итоге обесцвечиваются и отмирают.

Поэтому японские специалисты сконцентрировались на создании субстанции, замедляющей накопление активного кислорода. В результате проведенного ими в лаборатории эксперимента при добавлении разработанного вещества в нагретую до 33 градусов морскую воду количество обесцвеченных кораллов сократилось на 40% по сравнению с обычными условиями. Теперь они хотят подтвердить свое достижение и провести исследование уже в океане.

"Нам потребуются дополнительные проверки в реальных условиях, поскольку механизм потери цвета кораллами до конца не изучен, и есть множество вопросов, требующих ответов", — отметили ученые из университета Тохоку.

По данным министерства охраны окружающей среды Японии, самый большой в стране коралловый риф Сэкисэйсёко, расположенный между южными островами Исигаки и Ириомотэ (префектура Окинава), быстрыми темпами теряет свою естественную окраску из-за воздействия глобального потепления. К настоящему времени около 70% площади рифа подверглось феномену обесцвечивания. При снижении температуры воды они могут в течение нескольких лет восстановить свой цвет, но, если потепление продолжится, кораллы, скорее всего, погибнут.

Аналогичные проблемы наблюдаются и в северной части Большого Барьерного рифа. Там, по оценкам австралийских специалистов, примерно две трети кораллов потеряли в 2016 году свою естественную окраску.