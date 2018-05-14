Конгресс США выделил NASA 10 миллионов долларов на поиски инопланетной жизни

NASA запустило проект под названием Breakthrough Listen, чтобы повысить шансы на обнаружение внеземной жизни.

7 мая ученые анонсировали обновления радиотелескопа CSIRO Parkes в Новом Южном Уэльсе, Австралия , которые позволят ему просканировать миллионы звезд в Млечном Пути в течение следующих 60 дней.

Проект Breakthrough Listen стоимостью 100 миллионов долларов был основан группой ученых, в том числе физиком Стивеном Хокином, в 2016 году, исходя из того, что мы должны не просто искать признаки инопланетян, но и слушать.

Последние обновления телескопа позволяют ученым сканировать все небо со скоростью 130 гигабит в секунду, что в тысячи раз превышает пропускную способность Интернет-соединения вашего компьютера.

«Благодаря новым возможностям мы сканируем нашу галактику в беспрецедентных деталях», — сказал Дэнни Прайс, научный сотрудник Breakthrough Listen. «Изучая эти огромные наборы данных в поиске подписей технологических цивилизаций, мы надеемся выявить доказательства того, что наша планета, среди сотен миллиардов в нашей галактике, не единственная, где возникла разумная жизнь».