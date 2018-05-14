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Конгресс США выделил NASA 10 миллионов долларов на поиски инопланетной жизни
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Конгресс США выделил NASA 10 миллионов долларов на поиски инопланетной жизни 

Реальный мир космоса 1 час назад
Фото: Реальный мир космоса
NASA запустило проект под названием Breakthrough Listen, чтобы повысить шансы на обнаружение внеземной жизни.
7 мая ученые анонсировали обновления радиотелескопа CSIRO Parkes в Новом Южном Уэльсе, Австралия, которые позволят ему просканировать миллионы звезд в Млечном Пути в течение следующих 60 дней.
Проект Breakthrough Listen стоимостью 100 миллионов долларов был основан группой ученых, в том числе физиком Стивеном Хокином, в 2016 году, исходя из того, что мы должны не просто искать признаки инопланетян, но и слушать.
Последние обновления телескопа позволяют ученым сканировать все небо со скоростью 130 гигабит в секунду, что в тысячи раз превышает пропускную способность Интернет-соединения вашего компьютера.
«Благодаря новым возможностям мы сканируем нашу галактику в беспрецедентных деталях», — сказал Дэнни Прайс, научный сотрудник Breakthrough Listen. «Изучая эти огромные наборы данных в поиске подписей технологических цивилизаций, мы надеемся выявить доказательства того, что наша планета, среди сотен миллиардов в нашей галактике, не единственная, где возникла разумная жизнь».
Между тем, новый законопроект в конгрессе США, связанный с финансированием NASA, обеспечивает 10 миллионов долларов в год на поиски внеземной жизни.
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