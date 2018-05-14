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NASA закрыло космическую программу по отслеживанию выбросов парниковых газов
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NASA закрыло космическую программу по отслеживанию выбросов парниковых газов 

ТАСС 1 час назад
Фото: Индикатор
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) объявило о закрытии программы «Система мониторинга выбросов» (CMS). Система отслеживала колебания концентраций наиболее значимых парниковых газов углекислого газа и метана в атмосфере и делала модели в высоком разрешении, отражающие изменения их объемов на планете. Стоимость программы оценивалась в $10 млн NASA объяснило отмену программы ограничениями в бюджете и существованием более приоритетных научных задач, пишет AFP со ссылкой на журнал Science.
Пресс-секретарь космического агентства Стив Коул объяснил, что система CMS не вошла в бюджет, сформированный в марте. Президент Дональд Трамп еще в прошлом году предлагал сократить проект CMS и еще четыре научные космические программы NASA по исследованию Земли. После обсуждения Конгресс решил профинансировать эти четыре программы, но CMS среди них не было, и проект был закрыт. По словам Коула, все действующие гранты агентства завершатся запланированно, но финансирования новых исследований не будет.
Прекращение программы CMS ставит под угрозу усилия по отслеживанию сокращения выбросов, согласованное в Парижском соглашении 2015 года, считает директор Центра международной экологической и ресурсной политики университета Тафтса Келли Галлахер.
"Если нельзя измерить сокращение выбросов, то нельзя быть уверенным, что страны придерживаются соглашения. Отмена CMS — серьезная ошибка", — заявила Галлахер.
Стив Коул, однако, считает, что свертывание этой исследовательской программы не скажется на способности и приверженности NASA мониторить объемы выбросов в атмосфере и их влияния на планету. Спикер космического агентства напомнил, что этим летом NASA собирается доставить на Международную космическую станцию «новый инструмент мониторинга углерода в экосистеме» — прибор GEDI.
Материал предоставлен проектом "+1".
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