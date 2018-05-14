Росатом разработает безопасное ядерное топливо

Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ рассчитывает на рубеже 2020-х годов выбрать для дальнейшего внедрения два типа созданного у себя так называемого толерантного ядерного топлива, которое, как считается, поможет предотвращать аварии, подобные фукусимской, сообщила президент ТВЭЛ Наталья Никипелова в понедельник на форуме "Атомэкспо-2018".

"В конце 2019 года, после проведения реакторных испытаний, я думаю, мы остановимся не на одном, а на двух направлениях, которые будем предлагать рынку", — сказала Никипелова. По ее словам, сейчас под эгидой ТВЭЛ идут работы по четырем перспективным видам толерантного ядерного топлива. В нынешнем году опытная партия таких топливных элементов будет установлена в реакторе МИР в Научно-исследовательском институте атомных реакторов в Димитровграде, добавила глава ТВЭЛ.

Работы по созданию устойчивого к авариям толерантного ядерного топлива (accident tolerant fuel, ATF) в настоящее время активно идут в мире, стимулом к этому стала авария на японской АЭС "Фукусима-1" в марте 2011 года. Тогда после цунами, вызванного мощным землетрясением, обесточились энергоблоки станции, прекратилась подача охлаждающей воды в активные зоны их реакторов, произошел перегрев ядерного топлива. В результате повышения температуры циркониевых оболочек тепловыделяющих элементов (твэлов) возникла так называемая пароциркониевая реакция, сопровождавшаяся выделением дополнительного большого количества тепла и водорода, который взорвался.

Практически сразу после этой аварии в странах с развитой атомной энергетикой активизировались разработки по предотвращению возможности возникновения пароциркониевой реакции, в том числе благодаря применению различных комбинаций оболочек твэлов и их начинки — топливных композиций. По мнению экспертов, страна, которая первой решит задачу создания эффективно работающего толерантного ядерного топлива, потеснит конкурентов на мировом рынке производителей топлива для АЭС.