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Боевой танк обнаружили на Луне
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Боевой танк обнаружили на Луне 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
На Луне нашли танк неизвестного происхождения. Очередную сенсационную находку сделал уфолог Тайлер Глокнер. На фотографиях поверхности Луны, сделанных одним из земных спутников, исследователь заметил странный объект. Внешне он выглядит в точности, как боевой танк. Размеры объекта внушительные: 60 метров в длину и 40 метров в ширину, сообщает Vladtime.ru.
Сейчас Глокнер продолжает исследование, пытаясь определить происхождение «танка» на Луне. Пока же вопрос о том, кто может оставить в зоне видимости подобный объект, остается открытым.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что на Марсе обнаружен труп инопланетянина, которого принесли в жертву. Эксперт-уфолог, ведущий блог в Сети, обнаружил неопознанный объект на одном из снимков поверхности Красной планеты. Фото было сделано с помощью планетохода «Curiosity Rover», передвигающегося по Марсу. На фотографии виден силуэт худощавого гуманоида, который будто разбился о скалу.
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