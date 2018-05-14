Боевой танк обнаружили на Луне

На Луне нашли танк неизвестного происхождения. Очередную сенсационную находку сделал уфолог Тайлер Глокнер . На фотографиях поверхности Луны, сделанных одним из земных спутников, исследователь заметил странный объект. Внешне он выглядит в точности, как боевой танк. Размеры объекта внушительные: 60 метров в длину и 40 метров в ширину, сообщает Vladtime.ru.

Сейчас Глокнер продолжает исследование, пытаясь определить происхождение «танка» на Луне. Пока же вопрос о том, кто может оставить в зоне видимости подобный объект, остается открытым.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что на Марсе обнаружен труп инопланетянина, которого принесли в жертву. Эксперт-уфолог, ведущий блог в Сети, обнаружил неопознанный объект на одном из снимков поверхности Красной планеты. Фото было сделано с помощью планетохода «Curiosity Rover», передвигающегося по Марсу. На фотографии виден силуэт худощавого гуманоида, который будто разбился о скалу.

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