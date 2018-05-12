Названа дата старта миссии ExoMars

Российско-европейскую миссию по изучению Марса хотят запустить в 2020 году

Запуск российской посадочной платформы с европейским марсоходом в рамках проекта ExoMars-2020 к красной планете запланирован на 25 июля 2020 года, сообщает изготовитель российской платформы НПО имени Лавочкина

"Двадцать пятое июля 2020 (года)", — говорится в материалах, размещенных на сайте предприятия.

ExoMars-2020 — второй этап российско-европейской миссии ExoMars. В ходе первого этапа к красной планете в 2016 году на ракете "Протон-М" запустили европейский орбитальный модуль Trace Gas Orbiter c двумя российскими приборами и посадочный аппарат Schiaparelli, который разбился при посадке 19 октября 2016 года.

Этап 2020 года предполагает более широкое участие российской стороны. Российская посадочная платформа, окончательная сборка которой ведется подмосковным НПО имени Лавочкина, будет оборудована 11 российскими и двумя европейскими научными приборами. Через несколько дней после посадки с нее съедет европейский марсоход, на котором также будет два российских прибора.