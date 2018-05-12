В России создали катамаран на солнечных батареях

В Петербурге показали первый российский катамаран на солнечных батареях

Первый российский катамаран на солнечных батареях, который отправится 19 мая в экологическую экспедицию по рекам России , представлен в пятницу в Санкт-Петербурге . Катамаран пройдет от Балтийского до Каспийского моря по маршруту Санкт-Петербург — Великий Новгород — Москва Астрахань , сообщил на пресс-конференции в городе на Неве представитель организационного комитета экспедиции.

Судно строилось с августа 2017 года на одной из петербургских верфей. В катамаране порядка 90% комплектующих — отечественные, — сообщает ТАСС

Стоимость экологического катамарана составляет около 13 млн рублей, из них 8 млн рублей — государственная поддержка, остальная часть средств — от частных спонсоров. Благодаря накопленной солнечной энергии катамаран может 8-9 часов находиться в автономном режиме на полном ходу, развивая скорость от 9 км/ ч.