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Китайские ученые научились управлять погодой
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Китайские ученые научились управлять погодой 

360tv.ru 1 час назад
На предстоящей летней Конференции по изменению климата китайские ученые расскажут об устройстве, которое поможет «управлять» погодой. Об этом сообщил «Ридус».
Исследователи планируют создать огромную горелку, поднимающую в воздух частицы йодистого серебра. В результате образования льдистых кристаллов частички упадут на земную поверхность в виде снега.
По нашим оценкам, такая технология приведет к увеличению талой воды в регионе до 10 триллионов литров в год. Это поможет избежать засухи
авторы проекта.
На территории Тибетской возвышенности построено 500 таких горелок. Но для китайцев это не предел.
В середине февраля 2017 года в Китае запустили крупнейшую в мире госпрограмму по управлению погодой. Ее цель — увеличение количества осадков на 960 тысячах квадратных километров площади.
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