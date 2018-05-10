Китайские ученые научились управлять погодой

На предстоящей летней Конференции по изменению климата китайские ученые расскажут об устройстве, которое поможет «управлять» погодой. Об этом сообщил «Ридус».

Исследователи планируют создать огромную горелку, поднимающую в воздух частицы йодистого серебра. В результате образования льдистых кристаллов частички упадут на земную поверхность в виде снега.

По нашим оценкам, такая технология приведет к увеличению талой воды в регионе до 10 триллионов литров в год. Это поможет избежать засухи

авторы проекта.

На территории Тибетской возвышенности построено 500 таких горелок. Но для китайцев это не предел.