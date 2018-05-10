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Открыта первая безоблачная экзопланета
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Открыта первая безоблачная экзопланета 

Реальный мир космоса 52 минуты назад
Фото: Реальный мир космоса
Международная группа астрономов во главе с доктором Николаем Николовым из Университета Эксетера обнаружила безоблачную экзопланету. Атмосфера горячего Сатурна WASP-96b абсолютно свободна от облаков любого вида.
Используя европейский восьмиметровый телескоп (VLT) в Чили, ученые изучили атмосферу WASP-96b, когда она пролетала перед своей звездой.
Статус звездного света, достигшего их, позволил им оценить состав атмосферы планеты.
Спектр WASP-96b показывает преобладание элемента натрия. Эта экзопланета, о которой мы говорим, является газовым гигантом. И имеет сходство с Сатурном.
Кроме того звезда, вокруг которой она вращается, похожа на наше Солнце. Она находится в 980 световых годах от нас. Гипотеза о том, что натрий является основным компонентом спектра гигантов горячего газа, подтверждалась довольно долго.
Теперь это подтверждено. Проблемой часто были облака этих экзопланет, которые мешали астрономам. Но у этой планеты ясная и безоблачная атмосфера.
Натрий является седьмым наиболее распространенным элементом во Вселенной. Это жизненно важный компонент многих неорганических и органических веществ на нашей планете Земля.
Результаты этого исследования были опубликованы в научном журнале Nature в мае 2018 года.
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