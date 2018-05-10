Открыта первая безоблачная экзопланета

Международная группа астрономов во главе с доктором Николаем Николовым из Университета Эксетера обнаружила безоблачную экзопланету. Атмосфера горячего Сатурна WASP-96b абсолютно свободна от облаков любого вида.

Используя европейский восьмиметровый телескоп (VLT) в Чили , ученые изучили атмосферу WASP-96b, когда она пролетала перед своей звездой.

Статус звездного света, достигшего их, позволил им оценить состав атмосферы планеты.

Спектр WASP-96b показывает преобладание элемента натрия. Эта экзопланета, о которой мы говорим, является газовым гигантом. И имеет сходство с Сатурном.

Кроме того звезда, вокруг которой она вращается, похожа на наше Солнце. Она находится в 980 световых годах от нас. Гипотеза о том, что натрий является основным компонентом спектра гигантов горячего газа, подтверждалась довольно долго.

Теперь это подтверждено. Проблемой часто были облака этих экзопланет, которые мешали астрономам. Но у этой планеты ясная и безоблачная атмосфера.

Натрий является седьмым наиболее распространенным элементом во Вселенной. Это жизненно важный компонент многих неорганических и органических веществ на нашей планете Земля.

Результаты этого исследования были опубликованы в научном журнале Nature в мае 2018 года.