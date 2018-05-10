МГУ планирует открыть факультет когнитивных исследований

Московском государственном университете (МГУ) им. М. Ломоносова может появиться факультет когнитивных исследований. Об этом журналистам сообщил ректор вуза Виктор Садовничий.

«Очень близко мы находимся к такому моменту, когда надо открывать факультет, связанный с нейронаукой и когнитивными науками. Это тоже вызов, это и биология, и математика, и физика, и химия. И кому, как не МГУ, думать не только о научных исследованиях, но и о подготовке кадров. Похоже, что следующим за факультетом космических исследований будет именно он», — сказал ректор.

В прошлом году в МГУ открылся факультет космических исследований.