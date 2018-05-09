ЦНИИмаш подготовил концепцию новой радиолокационной спутниковой системы

МОСКВА , 9 мая — РИА Новости . Концепция новой радиолокационной спутниковой системы «Геосар», способной наблюдать объекты под поверхностью земли в любых погодных условиях и в любое время суток, разработана головным научным институтом ЦНИИмаш по заданию Роскосмоса

В настоящее время Россия не имеет в своей группировке радиолокационных спутников. Однако в 2019 и 2020 годах на орбиту будут запущены космические аппараты этого типа «Кондор-ФКА», а в 2021 и 2023 годах — «Обзор-Р». Недавно Роскосмос заказал разработку модернизированного радиолокационного спутника «Кондор-ФКА-М» с запуском в 2025 году.

"Определены основные области целевого применения геосинхронной радиолокационной космической системы «Геосар». Разработаны предварительные требования к номенклатуре и характеристикам информационных продуктов", — говорится в документах ЦНИИмаш, размещенных на сайте госзакупок.

В ходе работ специалисты ЦНИИмаш определили ключевые характеристики применения новой системы, используемый диапазон частот радиолокаторов, параметры спутников и другие характеристики. Определено оптимальное построение спутниковой группировки. К разработке технического облика спутников и их орбитальному построению привлекалась компания «Информационные спутниковые системы» им. Решетнева" — отечественный производитель спутников связи для военных и гражданских нужд. Ранее компания не занималась разработкой и созданием спутников дистанционного зондирования Земли, к которым относятся радиолокационные аппараты.

Принцип работы радиолокационных спутников основан на излучении в сторону Земли и регистрации спутниками отраженных зондирующих импульсов. Использование радиолокации позволяет получить изображение местности с качеством до нескольких сантиметров на пиксель, а применение разных длин волн позволяет заглянуть на глубину нескольких метров под поверхность земли и обнаружить укрытия, трубопроводы, находить месторождения полезных ископаемых.