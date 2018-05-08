Жизнь на спутнике Юпитера? На снимке NASA виден «черный купол»

Известный охотник за инопланетной жизнью Тайлер Глокнер — ведущий канал YouTube secureteam10 — опубликовал видео, в котором показано, что на поверхности Ганимеда появился черный купол.

«У нас есть открытие чего-то очень неуместного — некоторые скажут, что искусственно созданного на поверхности Ганимеда», — сказал он.

«Несколько человек описали это как массивный, блестящий, черный купол, частично зарытый и все же торчащий высоко над поверхностью. Без увеличения, вы уже можете увидеть объект, о котором идет речь, он полностью черный. Это похоже на вулканическое черное стекло, и мы даже можем видеть, что кажется отражением солнца, сверкающего с вершины блестящего черного купола».

Ганимед — самый большой спутник в солнечной системе, и было обнаружено, что он в чем-то схож с Землей — в том числе у него сильное магнитное поле.

Многие из 160 000 человек, которые просмотрели видеоролик Тайлера, быстро подходили к выводам.

«Интересно, что всякий раз, когда НАСА и космическое сообщество говорят о потенциально пригодных для жизни планетах, они всегда, указывают на Марс, Энцелад и Европу, как наиболее вероятные места в для возможной жизни», — утверждал один из них. «Почему не Ганимед? Могут ли они пытаться подавить интригу в попытке скрыть что-то?»

Официальный сайт НАСА описывает «купол» как кратер Кхенсу.