Как выглядело первое в мире животное: ученые расшифровали ДНК древнего зверя

Теория эволюции построена на том, что все мы развились из одного и того же животного. Но какого? Американские ученые утверждают, что нашли ответ.

Биолог Хорди Папс и зоолог из Оксфорда Питер Холланд уверены, что даже у современного человека 55% генов в геноме сохранилось от того самого животного, существовавшего еще 650 миллионов лет назад.

Судя по ДНК найденного генома, древнее создание эволюционировало довольно быстро и переживало множественные мутации.

К сожалению, пока нет никакой возможности узнать, как именно выглядел наш общий предок. Возможно, это будет более реально в ближайшие годы.