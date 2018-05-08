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Как выглядело первое в мире животное: ученые расшифровали ДНК древнего зверя
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Как выглядело первое в мире животное: ученые расшифровали ДНК древнего зверя 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Теория эволюции построена на том, что все мы развились из одного и того же животного. Но какого? Американские ученые утверждают, что нашли ответ.
Биолог Хорди Папс и зоолог из Оксфорда Питер Холланд уверены, что даже у современного человека 55% генов в геноме сохранилось от того самого животного, существовавшего еще 650 миллионов лет назад.
Судя по ДНК найденного генома, древнее создание эволюционировало довольно быстро и переживало множественные мутации.
К сожалению, пока нет никакой возможности узнать, как именно выглядел наш общий предок. Возможно, это будет более реально в ближайшие годы.
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