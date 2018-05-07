Томские ученые создали экономичный лазер, способный изменять длину волн

ТОМСК , 7 мая. / ТАСС /. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) в составе международного исследовательского коллектива создали экономичный лазер, способный плавно перестраивать длину волны своего излучения во всем видимом диапазоне. Об этом в понедельник сообщает Минобрнауки со ссылкой на результаты исследования, опубликованы в научном журнале «Photonics Research».

По информации министерства, обычно лазеры излучают в узкой спектральной полосе, предельно ограниченной свойствами среды. Для получения красного или зеленого излучения приходится либо создавать новый лазер, либо использовать технологии изменения имеющегося излучения.

"Нас интересовало решение, исключающее минусы известных подходов, и при этом простое и дешевое. Мы собрали волоконный лазер, генерирующий на выходе световые импульсы с центральной длиной волны 1.04 микрометров, длительность которых меняется от пикосекунды до 50 фемтосекунд. Излучение лазера заводилось в кусочек специально профилированного фотон-кристаллического волокна (ФКВ)", — приводятся в сообщении слова доцента ТПУ Романа Егорова

Поясняется, что ФКВ — это специальный класс оптических волокон, центральная область которых (где проходит свет), окружена упорядоченной структурой пустотелых или заполненных специальным материалом микро-канальцев. Если центральный канал сделать сужающимся и правильно подобрать материал волокна, то спектр излучения на выходе будет очень сильно зависеть от длительности и интенсивности импульсов на входе. Меняя длительность и энергию импульсов на входе, ученые смогли управлять балансом нелинейных и дисперсионных процессов внутри волокон.

Плавная перестройка длины волны излучения сегодня востребована в лазерной микроскопии, например, для биоимиджинга, — метода, позволяющего наблюдать микроструктуру живой ткани, позволяющая увидеть гораздо более мелкие детали исследуемого объекта. Область применения данных методов достаточно широка и включает такие актуальные направления, как эмбриология, нейробиология, онкология и многие другие.