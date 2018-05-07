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Томские учёные усовершенствуют трёхмерную печать
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Томские учёные усовершенствуют трёхмерную печать 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Учёные из Томского политеха разрабатывают необычный аппарат для создания «круглого» порошка — он обеспечит более точную картинку при трёхмерной печати, сообщает «Русская планета».
К материалу, который используется при 3D-печати, предъявляются высокие технические требования: он непременно должен быть сферичным, чтобы порошок рассыпался на поверхность равномерно и был сыпучим для облегчения процесса манипуляции материалом.
Однако специального устройства для создания соответствующего порошка до сих пор нет. Томские учёные уже разработали прототип будущего сфероидизатора — аппарат будет оплавлять материал при помощи электрической дуги.
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