В Томске придумали замену человеческой костной ткани

Томские ученые разрабатывают биоинертный сплав с низким модулем упругости для производства медицинских имплантатов. Работа ведется Институтом физики прочности и материаловедения (ИФПМ) Сибирского отделения РАН

Как сообщается на инновационном портале Томской области, самым распространенным материалом для имплантатов является технически чистый титан, модуль упругости которого составляет около 120 гигапаскалей. У керамики этот показатель еще больше — 200 гигапаскалей. Однако, считается: если модуль упругости материала больше, чем у костной ткани, то основная часть нагрузки приходится на имплантат. Это приводит к процессу биодеградации кости. Ученые говорят, что проблему можно решить, если применять сплавы с никелем, однако этот металл вреден для организма.

По словам технолога лаборатории физики наноструктурных биокомпозитов ИФПМ Ивана Глухова, сплав системы титан — ниобий, имеющий модуль упругости порядка 55 гигапаскалей, сопоставим с костной тканью.

— Работая над получением этого сплава, мы пришли к выводу, что на выходе должен получиться новый биосовместимый материал с высокими механическими характеристиками, пригодный для изготовления любых имплантатов, — говорит Иван Глухов