Ещё
В Томске придумали замену человеческой костной ткани
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Томске придумали замену человеческой костной ткани 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Томские ученые разрабатывают биоинертный сплав с низким модулем упругости для производства медицинских имплантатов. Работа ведется Институтом физики прочности и материаловедения (ИФПМ) Сибирского отделения РАН.
Как сообщается на инновационном портале Томской области, самым распространенным материалом для имплантатов является технически чистый титан, модуль упругости которого составляет около 120 гигапаскалей. У керамики этот показатель еще больше — 200 гигапаскалей. Однако, считается: если модуль упругости материала больше, чем у костной ткани, то основная часть нагрузки приходится на имплантат. Это приводит к процессу биодеградации кости. Ученые говорят, что проблему можно решить, если применять сплавы с никелем, однако этот металл вреден для организма.
По словам технолога лаборатории физики наноструктурных биокомпозитов ИФПМ Ивана Глухова, сплав системы титан — ниобий, имеющий модуль упругости порядка 55 гигапаскалей, сопоставим с костной тканью.
— Работая над получением этого сплава, мы пришли к выводу, что на выходе должен получиться новый биосовместимый материал с высокими механическими характеристиками, пригодный для изготовления любых имплантатов, — говорит Иван Глухов.
В этой работе принимают участие коллеги из Института ядерной физики (Новосибирск), Новосибирского государственного технического университета, а также китайские партнеры. Проект планируется реализовать в течение двух лет. За это время будет разработана технологическая цепочка производства сплава, а затем ученые передадут материал для тестирования на биосовместимость специалистам из Германии или Сибирского медуниверситета.
Российская Газета: последние новости
Клинцевич предостерег украинских националистов от акций на Крымском мосту Ограничения движения в центре Москвы снимут к утру пятницы Пашинян: Россия и Армения останутся стратегическими союзниками
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россию ждут новые допинговые скандалы13
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой890
Летчик Ярошенко попрощался с семьей472
Страшную надпись нашли на месте пропажи двухлетнего мальчика21
Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой17
Видео
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:54
Потоки лавы разрушили десятки домов на Гавайях
Катастрофы Происшествия
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:27
Движение в Москве ограничат из-за инаугурации
Новости Москвы Политика
02:36
Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение