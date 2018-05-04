Ультратонкая мембрана превратит глаза в лазеры

Ученые университета Сент-Эндрюс ( Великобритания ) разработали ультратонкий мембранный лазер на основе органических полупроводников, который после установки на глаз многократно увеличит возможности человеческого зрения. Мембрана, несмотря на свою тонкую структуру и уникальную гибкость, обладает завидной прочностью, сохраняя оптические свойства даже после нескольких месяцев использования на контактной линзе. Окулярный лазер, который уже протестировали на глазах коровы, легко идентифицирует четкие линии на плоском фоне — например, рисунок цифрового штрих-кода. Технология может найти применение в сфере безопасности, в биофотонике (раздел науки, изучающий взаимодействие биологических объектов с фотонами) и фотомедицине.

Как заявил член группы ученых профессор Малт Гейзер, работа представляет собой новую веху в развитии лазера и, в частности, дает ответ на вопрос, как лазер распространяется в мягких и пластичных средах. Изобретение может использоваться в носимых датчиках или в качестве функции аутентификации на банкнотах.