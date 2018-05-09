На Параде Победы гостей встречал робот из «Сколково»

Робот резидента Фонда «Сколково» компании «Промобот» впервые в истории поприветствовал гостей Парада, посвящённого 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Искусственный интеллект поздравлял всех с праздником и призывал не забывать о подвиге ветеранов на полях сражений.

Promobot с самого утра 9 мая встречал гостей парадного шествия на подходе к Красной площади. Робот пожимал руки ветеранам, читал стихи и пел военные песни «Катюша», «Смуглянка» и «Первым делом — самолёты», общался с волонтёрами и вместе с ними раздавал георгиевские ленточки.

Фотографируясь с роботом, ветераны отмечали, что «за искусственным интеллектом будущее», но высказывали пожелание, «чтобы роботы всегда были помощниками, а не смогли бы во всем заменить человека». Появление робота на улицах в День Победы привлекло внимание не только жителей Москвы , но и иностранных гостей столицы.

Ранее Promobot уже принимал участие в первомайском параде в Парке Горького. Отечественные роботы также проводят рекламные кампании, работают промоутерами и экскурсоводами. Очередная научно-просветительская акция от создателей робота была направлена на воспитание чувства патриотизма и повышение интереса к российским инновационным разработкам.

«Promobot предназначен для работы с людьми в местах массового скопления. Сегодня он был запрограммирован на то, чтобы встречать ветеранов, раздавать георгиевские ленточки, читать стихи. Он поднимал настроение, возвращая нас в самый важный для многих поколений День Победы. Мы увидели много молодёжи, которую интересовал не только робот, но и история георгиевской ленточки, что само по себе очень приятно», — говорит Павел Попов , руководитель регионального подразделения компании «Промобот».

По словам представителя компании «Промобот», инновационные разработки российских компаний становятся частью повседневной жизни при участии таких партнёров, как Фонд «Сколково». При непосредственной поддержке Фонда робот впервые в истории смог принять участие в праздновании Дня Победы.