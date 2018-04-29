Останки «доисторического чудища» поставили в тупик ученых — СМИ

Тело неизвестного науке животного, покрытого черными шипами, нашли на берегу английской реки Мерси.

Останки странного животного обнаружил во время прогулки ливерпульский мойщик окон Шон Холл , сообщает британская Mirror. Холл был с коллегой и смартфоном, иначе ему бы просто никто не поверил.

Шон Холл рассказал журналистам издания, что во рту животного были клыки, а кожа между шипами — скользкой, когда он до нее дотронулся.

«Это напомнило мне доисторическое чудовище, речного монстра», — заявил Холл.

Английские ученые пока в затруднении. Они говорят, что останки могут принадлежать дельфину или морской свиньей — точнее сказать трудно, поскольку «оно» умерло уже давно и успело сильно разложиться. Впрочем, сам Шон Холл ждет, что ученые все-таки ответят на вопрос: что же такое он нашел на берегу реки Мерси.