Группа томских ученых, изучающих климат, отправится в Арктику осенью 2018 года

ТОМСК , 28 апреля. / ТАСС /. Группа ученых, которые изучают Сибирский арктический шельф как источник парниковых газов, отправится в экспедицию осенью этого года на судне «Академик Мстислав Келдыш» в море Лаптевых и Восточно-Сибирское море. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Впервые комплекс междисциплинарных исследований будет включать детальные «многослойные» геологические, геофизические, биогеохимические, метеорологические и космические исследования от основания осадочного чехла до поверхности осадков, через водную толщу в атмосферу", — цитирует пресс-служба вуза слова профессора ТПУ Игоря Семилетова

По мнению ученого, это необходимо для климатических моделей, которые до настоящего времени не учитывали эмиссию метана из морей Восточной Арктики, «а ведь она кратно более значима по сравнению с другими районами мирового океана». В вузе пояснили агентству, что с этого года экспедиции по междисциплинарным исследованиям РАН станут ежегодными, в 2018 году это будет совместная экспедиция с Тихоокеанским океанологическим институтом имени Виктора Ильичева. Основные районы работ экспедиции этого года находятся в море Лаптевых и Восточно-Сибирском море, где, начиная с 2008 года, ученые коллектива изучают динамику интенсивности потоков пузырькового метана.

Ранее сообщалось, что правительство РФ продлило на два года мегагрант на исследование деградации подводной мерзлоты в Арктике, в результате чего увеличиваются выбросы парниковых газов. Ученые планируют научиться прогнозировать изменения климата Земли в результате этих процессов.

Во время своих экспедиций в Арктику ученые уже обнаружили значительную деградацию подводной мерзлоты. Получается, что некогда надежная ледяная «пробка», препятствующая выходу огромных запасов газовых гидратов, сейчас «прохудилась». Через эти нарушения подводной мерзлоты мощные выбросы метана из донных отложений достигают атмосферы и подогревают ее.