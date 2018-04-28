Объявлен конкурс на соискание премий губернатора Свердловской области для молодых ученых

Пятнадцатый конкурс на соискание премий губернатора для молодых ученых объявлен в Свердловской области , сообщил министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин

Премии присуждаются на конкурсной основе молодым ученым, в том числе аспирантам, работающим в научных организациях или высших учебных заведениях региона, за крупные научные работы фундаментального характера в виде опубликованных монографий или циклов статей, а так же за работы, имеющие конкретные научно-прикладные результаты.

«Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пристальное внимание уделяет формированию в регионе благоприятных условий для развития научно-исследовательского и опытно-конструкторского потенциала, в том числе через данную премию, через программу «Уральская инженерная школа». И с этого года мы вводим новшество — приглашаем лауреатов к прочтению лекций в общеобразовательных организациях, чтобы они могли поделиться своими знаниями, увлечь своим опытом школьников», — рассказал Сергей Пересторонин.

В 2018 году конкурс объявлен по 20 номинациям, лучшие работы будут выбраны в следующих областях: математика; механика, машиноведение и машиностроение; информатика, телекоммуникации и системы управления; электрофизика и энергетика; теоретическая физика; экспериментальная физика; технические науки; инженерные науки; химия твердого тела и электрохимия; неорганическая и органическая химия; металлургия и металловедение; общая биология; охрана природы и воспроизводство биологических ресурсов; наука о Земле; охрана окружающей среды и рациональное природопользование; физиология; медицина; педагогические и психологические науки; гуманитарные науки; экономика.

Всего в 2018 году присуждается 20 премий, по одной в каждой номинации, в размере по 200 тысяч рублей.

Работы на конкурс можно представить до 1 ноября 2018 года. Выдвижение работ на соискание премий осуществляют Президиум Уральского отделения Российской академии наук , объединенные ученые советы по областям наук Уральского отделения Российской академии наук, ученые советы научных организаций и высших учебных заведений Свердловской области.

Возраст соискателей не должен превышать 35 лет на 1 ноября текущего года.

Заявка в электронном виде регистрируется в интерактивной системе сопровождения конкурса по адресу: http://prize-gub.uran.ru Напомним, в 2017 году был проведен 14 по счету конкурс на соискание премий Губернатора Свердловской области для молодых ученых. Всего за время существования конкурса лауреатами премии губернатора Свердловской области стали 235 молодых ученых, а на рассмотрение Научного экспертного совета было представлено 1185 работ.