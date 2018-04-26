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Популяция горилл к концу века может сократиться на 80%, бьют тревогу ученые
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Популяция горилл к концу века может сократиться на 80%, бьют тревогу ученые 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Ученые пришли к двум выводам о популяций горилл в Западной Африки — основном ареале их обитания. Согласно более оптимистичному, численность горилл оказалась выше, чем предполагалась ранее, но плохая новость заключается в том, что их численность снижается быстрыми темпами. Об этом говорится в  статье, опубликованной в научном журнале Science Advances.
Авторы исследования десять лет вели подсчет равнинных горилл, шимпанзе и их гнезд на обширной лесной территории площадью 190 000 квадратных километров. Согласно данным исследователей, в 2013 году популяция горилл составила 362 тысячи особей (или 99% от всей популяции горилл в мире). Это оказалось намного больше, чем ранее предполагаемая специалистами Международного союза охраны природы (IUCN) цифра в 150-200 тысяч. Но при этом данный показатель на 19% меньше, чем восемь лет назад. Тогда, по оценкам ученых, в лесном регионе Западной Африки жили около 450 тысяч горилл.
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По мнению авторов исследования, виноватыми в снижении численности популяции могут быть люди, которые охотятся на горилл ради их мяса, а также вырубают леса. Четыре из пяти особей обитают в местах, где разрешена охота. Если так пойдет и дальше, отмечает профессор экологии Файона Майзельс, то к концу XXI века с территории Западной Африки исчезнут более 80% приматов, пишет
Эксперт по приматам из Университета Иллинойса Пол Гарбер, не принимавший участия в исследовании, но высоко оценивший его результаты, полагает, что с 2013 года популяция горилл и шимпанзе, вероятно, уже уменьшилась. «Это сценарий конца света, и мы должны немедленно обратить его вспять», — заявил он.
Во время проведения исследования, которое охватывало территорию Анголы, Центральноафриканской республики, экваториальной Гвинеи, Республику Конго и Габон, что примерно соответствует размеру штата Вашингтон — или Ирландии и Шотландии, вместе взятых, ученые проходили около двух миль в день, внимательно глядя по сторонам и на кроны деревьев, чтобы найти обезьян и их гнезда.
Физически было проверено около четверти лесов региона, затем эти данные использовали для моделирования остальной части территории. Таким образом были обнаружены около 20 тысяч гнезд — такого исследования ранее, по словам Майзельс, не проводил никто.
Но у исследования есть и критики. Фолькер Соммер из Университетского колледжа Лондона заявил, что метод подсчета гнезд не дает понимания, используются ли они или являются брошенными. Также он выразил сомнение в достоверности данных, полученных в ходе компьютерного моделирования.
Отметим, в 2015 году ученые из Всемирного фонда дикой природы (WWF) сообщали, что причиной вымирания горилл является также
большая смертность
от вируса Эбола. С 1990 года вирус привел к гибели трети популяции горилл и шимпанзе в мире.
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