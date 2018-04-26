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Памятную доску академику Виктору Ильичёву открыли во Владивостоке
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Памятную доску академику Виктору Ильичёву открыли во Владивостоке 

АиФ-Владивосток 31 минуту назад
Фото: АиФ-Владивосток
В церемонии открытия приняли участие глава Владивостока Виталий Веркеенко, директор Тихоокеанского океанологического института Вячеслав Лобанов, вдова академика Ильичёва Муза Васильевна, научные сотрудники института и другие почётные гости.
Церемония открытия памятной доски прошла сегодня, 26 апреля, в здании Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного отделения Российской академии наук и была приурочена к 45-летию научного центра.
Виктор Ильичёв — выдающийся российский учёный, с 1974 по 1994 году возглавлял Тихоокеанский океанологический институт. Он внёс огромный вклад в развитие океанологии, гидрофизики и гидроакустики. Широта его научных интересов позволяла получать исключительные научные результаты и в других направлениях современной науки — геофизике и морской геологии, гидрохимии и ядерной физике.
«Я очень ждала этого дня. Виктор Иванович не просто замечательный организатор и учёный, он был очень хорошим человеком, добрым и отзывчивым. Спасибо, что помните о нём и его трудах», — сказала вдова учёного Муза Васильевна.
Сразу же после открытия памятной доски началось заседание учёного совета Тихоокеанского океанологического института, на котором заслуженные сотрудники и выдающиеся учёные были отмечены почётными грамотами.
«Учёными-океанологами гордятся не только владивостокцы, но и вся страна. Большое спасибо вам за ваш труд», — сказал глава Владивостока Виталий Веркеенко.
Он поздравил сотрудников института с юбилеем и пожелал всем крепкого здоровья, успехов и благополучия.
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